Обвал века: акции Газпрома рухнули ниже 100 рублей впервые за 17 лет

Российский фондовый рынок пережил шоковый удар: акции «Газпрома» на Московской бирже рухнули ниже психологической отметки в 100 рублей за бумагу — такого не было с января 2009 года, когда страна только оправлялась от финансового кризиса. Об этом сообщает «РБК».

Падение стало самым резким за последние годы — капитализация газового гиганта тает на глазах, а инвесторы в панике сбрасывают бумаги. Торги начались с умеренного снижения, но к середине дня продажи набрали критическую массу, и котировки пробили дно, которое считалось неприкосновенным. Последний раз столь низкие цены фиксировались 23 января 2009 года, когда рынок лихорадило после дефолтных ожиданий. Теперь история повторяется, но причины иные.

Эксперты связывают обвал с комплексом факторов: падение мировых цен на газ, геополитические риски, ужесточение санкционного давления и внутренние корпоративные новости.

Ранее стало известно, что международный форум «Российская энергетическая неделя» пройдет в Москве.