Пандемия прошла, а привычка осталась: рост продаж российского спортоборудования достиг 19,5% за пять месяцев
Отечественные тренажеры и уличные снаряды бьют рекорды спроса
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Российский рынок спортивного оборудования переживает заметную трансформацию. После ухода западных брендов и перестройки логистических цепочек отечественные производители получили шанс занять освободившиеся ниши, и, судя по свежей статистике, они активно пользуются этим моментом. Об этом сообщает NEWS.ru.
За первые пять месяцев 2026 года продажи российского инвентаря выросли в среднем на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — цифра, которая явно выбивается из общего фона стагнирующих рынков. Причем драйверами стали далеко не самые очевидные сегменты: наибольшую динамику показали производители силовых тренажеров и уличного оборудования, то есть того, что востребовано как в профессиональных залах, так и во дворах новых жилых комплексов. Интересно, что и домашняя ниша не отстает — совокупная выручка от продаж оборудования для тренировок дома прибавила 17%. Похоже, привычка заниматься фитнесом в четырех стенах, подхваченная еще в пандемийные времена, прочно укоренилась, и люди все чаще инвестируют в персональные мини-спортзалы, а не только в абонементы.
Однако если взглянуть на профессиональный сегмент, который кормит фитнес-клубы, картина становится куда сложнее и неоднороднее. Основным поставщиком профессионального оборудования сегодня остается Китай — после разрыва старых связей логистика перестроилась именно на азиатский рынок, что усилило конкуренцию между импортерами. Внутри этого направления показатели сильно разнятся в зависимости от ценовой категории и бренда. Премиальные линейки чувствуют себя уверенно — спрос на них стабилен, а вот в массовом сегменте настоящие качели: у одних производителей продажи взлетают более чем на 25%, у других проседают. В среднем по различным категориям профессионального инвентаря динамика колеблется от минус 12,5% до плюс 15%, что говорит о крайне избирательном подходе клубов к обновлению парка тренажеров. Не все отечественные бренды смогли предложить продукт, который бы устроил строгих закупщиков по соотношению цены и качества.
Для обычного потребителя этот тренд оборачивается двойным эффектом. С одной стороны, расширение ассортимента российского оборудования для дома и улицы делает занятия спортом доступнее — конкуренция сдерживает цены, а местные заводы быстрее реагируют на запросы. С другой — фитнес-клубы, испытывающие давление со стороны китайских поставщиков, пока не спешат массово переходить на отечественное профоборудование, и это сдерживает развитие всей индустрии. Премиум-сегмент, где российские производители почти не представлены, остается вотчиной импорта, и это разрыв, который требует времени и инвестиций. Но даже при такой неравномерности общий тренд обнадеживает: наши компании постепенно наращивают долю на рынке, учатся конкурировать и находить своих клиентов.
В итоге первые пять месяцев 2026 года рисуют неоднозначный, но в целом оптимистичный портрет российского спортпрома. Массовый интерес к фитнесу и активному образу жизни подстегивает спрос, а импортозамещение в бытовом и уличном сегментах уже дает осязаемые плоды. Профессиональная же сфера пока остается полем острой битвы, где китайские гиганты по-прежнему доминируют, а наши производители только пробуют свои силы. Будет ли этот рывок устойчивым или к концу года эйфория сменится трезвой оценкой — покажет время, но сам факт двузначного роста продаж говорит о том, что россияне голосуют рублем за отечественное, и это уже немало.
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