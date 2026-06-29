Пандемия прошла, а привычка осталась: рост продаж российского спортоборудования достиг 19,5% за пять месяцев

За первые пять месяцев 2026 года продажи российского инвентаря выросли в среднем на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — цифра, которая явно выбивается из общего фона стагнирующих рынков. Причем драйверами стали далеко не самые очевидные сегменты: наибольшую динамику показали производители силовых тренажеров и уличного оборудования, то есть того, что востребовано как в профессиональных залах, так и во дворах новых жилых комплексов. Интересно, что и домашняя ниша не отстает — совокупная выручка от продаж оборудования для тренировок дома прибавила 17%. Похоже, привычка заниматься фитнесом в четырех стенах, подхваченная еще в пандемийные времена, прочно укоренилась, и люди все чаще инвестируют в персональные мини-спортзалы, а не только в абонементы.

Однако если взглянуть на профессиональный сегмент, который кормит фитнес-клубы, картина становится куда сложнее и неоднороднее. Основным поставщиком профессионального оборудования сегодня остается Китай — после разрыва старых связей логистика перестроилась именно на азиатский рынок, что усилило конкуренцию между импортерами. Внутри этого направления показатели сильно разнятся в зависимости от ценовой категории и бренда. Премиальные линейки чувствуют себя уверенно — спрос на них стабилен, а вот в массовом сегменте настоящие качели: у одних производителей продажи взлетают более чем на 25%, у других проседают. В среднем по различным категориям профессионального инвентаря динамика колеблется от минус 12,5% до плюс 15%, что говорит о крайне избирательном подходе клубов к обновлению парка тренажеров. Не все отечественные бренды смогли предложить продукт, который бы устроил строгих закупщиков по соотношению цены и качества.

Для обычного потребителя этот тренд оборачивается двойным эффектом. С одной стороны, расширение ассортимента российского оборудования для дома и улицы делает занятия спортом доступнее — конкуренция сдерживает цены, а местные заводы быстрее реагируют на запросы. С другой — фитнес-клубы, испытывающие давление со стороны китайских поставщиков, пока не спешат массово переходить на отечественное профоборудование, и это сдерживает развитие всей индустрии. Премиум-сегмент, где российские производители почти не представлены, остается вотчиной импорта, и это разрыв, который требует времени и инвестиций. Но даже при такой неравномерности общий тренд обнадеживает: наши компании постепенно наращивают долю на рынке, учатся конкурировать и находить своих клиентов.

В итоге первые пять месяцев 2026 года рисуют неоднозначный, но в целом оптимистичный портрет российского спортпрома. Массовый интерес к фитнесу и активному образу жизни подстегивает спрос, а импортозамещение в бытовом и уличном сегментах уже дает осязаемые плоды. Профессиональная же сфера пока остается полем острой битвы, где китайские гиганты по-прежнему доминируют, а наши производители только пробуют свои силы. Будет ли этот рывок устойчивым или к концу года эйфория сменится трезвой оценкой — покажет время, но сам факт двузначного роста продаж говорит о том, что россияне голосуют рублем за отечественное, и это уже немало.

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