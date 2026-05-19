Подмосковный производитель детских и спортивных площадок представил воркаут-оборудование из нержавеющей стали

Компания из городского округа Мытищи презентовала обновленную линейку воркаут‐оборудования, полностью изготовленного из нержавеющей стали. Об этом сообщили в пресс‐службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Ключевое преимущество новой продукции — использование нержавеющей стали в качестве основного материала. Такой подход решает сразу несколько практических задач: исключает риск коррозии, предотвращает появление пятен на поверхности конструкций и заметно снижает затраты управляющих компаний на обслуживание площадок. Благодаря этому оборудование сохраняет презентабельный внешний вид даже при интенсивной эксплуатации в любых погодных условиях.

Производство компании «Лебер» базируется в Мытищах. Предприятие работает по полному циклу — от разработки дизайна и изготовления конструкций до монтажа готовых площадок на территории заказчика. Компания специализируется на создании детских игровых зон и спортивных комплексов, включая воркаут‐площадки, многофункциональные тренажеры и игровые элементы для разных возрастных групп.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.