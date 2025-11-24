Почему досрочное закрытие депозита оборачивается убытками

Переток вкладчиков между банками в последние месяцы связан с поиском более привлекательных условий по депозитам. Однако ожидаемая выгода часто оказывается минимальной, рассказала агентству « Прайм » доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольга Горбунова.

По данным Банка России, в сентябре объем вкладов в ряде крупных банков сократился, а средства ушли в другие организации. Горбунова объясняет, что клиенты стремятся получить более высокую доходность, но досрочное закрытие депозита почти всегда приводит к убыткам. При расторжении договора банк пересчитывает проценты по ставке до востребования — примерно 0,01% — и удерживает разницу. В итоге вкладчик возвращает банку ранее начисленный доход, а фактическая доходность после перехода в новый банк оказывается ниже ожидаемой.

По словам эксперта, банки часто используют повышенные ставки, чтобы привлечь только новые средства, и такие предложения действуют от трех до шести месяцев. По истечении срока вклад переоформляется на менее выгодных условиях. Кроме того, клиентам могут навязывать участие в долгосрочных программах, подписку или требовать крупный минимальный остаток.

Горбунова подчеркивает, что слишком высокая процентная ставка сама по себе может быть тревожным сигналом: если банку не хватает ликвидности, это повышает риск его финансовой нестабильности и возможного отзыва лицензии.

Эксперт делает вывод, что в текущих условиях досрочно закрывать вклад и переводить деньги в другой банк в большинстве случаев нецелесообразно.

