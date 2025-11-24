Без цифрового завещания: чем грозит потеря доступа к цифровым активам

Правовое регулирование цифрового наследования в России находится на начальном этапе развития, и отсутствие специального завещания может лишить наследников доступа к значительной части имущества усопшего. Как сообщил « Газете.Ru » декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, потеря доступа к аккаунтам в социальных сетях, облачным хранилищам и другим цифровым активам не только причиняет моральные страдания наследникам, но и зачастую приводит к затянувшимся юридическим спорам. По его словам, цифровое завещание могло бы стать юридическим инструментом, позволяющим заранее распределить права доступа к цифровым активам после смерти владельца.

В настоящее время в России отсутствует полноценное законодательство о цифровом завещании, которое охватывало бы все виды цифровых активов. Единственным исключением стал цифровой рубль, порядок наследования которого был официально закреплен с 1 августа 2024 года. Профессор Виноградов отметил, что данная норма, прописанная в статье 1128 Гражданского кодекса, приравнивает цифровой рубль к традиционным денежным средствам, позволяя наследникам получать их через нотариуса в установленные сроки. Это регулирование приобретает особую актуальность на фоне планов по масштабному внедрению цифровой валюты в бюджетный процесс и розничные расчеты с 2026 года.

Наследование иных цифровых активов, таких как аккаунты в соцсетях и облачные сервисы, пока регулируется общими нормами Гражданского кодекса и внутренними правилами платформ, которые зачастую блокируют или удаляют учетные записи после смерти пользователя. Виноградов сообщил о существующих законодательных инициативах по введению в ГК понятия «цифровое наследство», что позволило бы гражданам официально завещать права доступа к своим цифровым ресурсам. В качестве платформы для реализации этой процедуры рассматривается портал «Госуслуги», что, по мнению эксперта, помогло бы защитить наследников от потери данных и мошеннических действий.

До законодательного закрепления соответствующих норм юристы рекомендуют гражданам самостоятельно составлять детальный перечень своего цифрового имущества, включая логины, пароли и инструкции по распоряжению активами. Такую информацию следует хранить на зашифрованных носителях или в защищенных депозитариях, что позволит упростить процедуру передачи цифрового наследства в будущем.

Ранее стало известно, что мошенники украли у россиян ₽1,1 млн через фейковое приложение для знакомств.