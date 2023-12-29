Подмосковье является абсолютным лидером среди других регионов по переработке сельхозпродукции

Московская область по итогам уходящего года является абсолютным лидером среди других регионов Российской Федерации по производству сыра, кисломолочных продуктов, кондитерских изделий, мороженого, макарон, а также мясных консервов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минсельзоха.

Зампред Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов подчеркнул, что для региона стратегически важно обеспечить продовольственную безопасность жителей региона и страны. В этом году за счет увеличения мощностей и реализации новых инвестпроектов удалось нарастить объемы производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Так, доля производства, приходящая на регион, по кисломолочным продуктам составляет 15%, по макаронным изделиям — 47%, по сырам — 20%, по кондитерским изделиям — 14%, а также по мясным консервам и мороженому — 19%. Ежегодно мы выпускаем: кисломолочных продуктов — 355 тысяч тонн, сыров — 125 тысяч, мороженого — 93 тысяч тонн.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.