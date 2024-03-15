Подмосковные предприниматели могут принять участие в конкурсе «Торговля России»

Подмосковные субъекты, ведущие торговую деятельность, могут принять участие в ежегодном конкурсе «Торговля России», сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В настоящее время в регионе работает более двадцати двух тысяч продовольственных магазинов, 135 розничных рынков и порядка восьми тысяч объектов нестационарной и мобильной торговли, напомнил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

«При отборе победителей будут учитываться внешний вид, оборудование объектов и их востребованность. Мы уверены, что представители нашего региона снова войдут в число финалистов во многих номинациях и продемонстрируют лучший сервис», — подчеркнул глава областного Минсельхозпрода.

Для участия в конкурсе нужно до конца апреля подать заявку по ссылке. Победителей определят до середины мая.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркивал, что в Подмосковье стараются оказывать предпринимателям максимальную поддержку.

*Возрастное ограничение 18+