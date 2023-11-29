Производство биологически активных добавок увеличится в Подмосковье. Как рассказали в областном Мининвесте, расширение производства планирует компания «Квадрат — С» в Серпухове.

В реализацию проекта будет инвестировано более 766 миллионов рублей, в том числе свыше 608 миллионов рублей от федерального Фонда развития промышленности. На эти средства компания закупит и установит необходимое оборудование.

Запустить производство планируется в первом квартале 2025 года. С открытием предприятия в муниципалитете будет создано около 90 новых рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал поручение обеспечить жителей области жизненно важными лекарствами.