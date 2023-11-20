Губернатор Подмосковья поручил обеспечить жителей региона жизненно важными лекарствами
Фото: [Антон Чернов/Подмосковье сегодня]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов обратил внимание профильных ведомств на необходимость обеспечения жителей региона жизненно важными препаратами.
«Особые лекарства, которые до сих пор по импорту завозятся, требуют отдельной системы закупки. И когда они человеку прописаны и невозможно их заменить, мы должны находить быстрые и умные решения. Такие обращения мы не имеем права оставлять без внимания», — подчеркнул Андрей Воробьев.
К слову, сейчас в Московской области на различных площадках выпускают довольно широкий спектр лекарственных препаратов, многие из которых способны заменить импортные аналоги. Подмосковье производит каждую четвертую таблетку в России, выпуском лекарств занимаются уже около 90 предприятий. И сейчас одна из важнейших задач, как ранее заявлял губернатор, упростить регистрацию препараторов.