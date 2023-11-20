Губернатор Подмосковья поручил обеспечить жителей региона жизненно важными лекарствами

«Особые лекарства, которые до сих пор по импорту завозятся, требуют отдельной системы закупки. И когда они человеку прописаны и невозможно их заменить, мы должны находить быстрые и умные решения. Такие обращения мы не имеем права оставлять без внимания», — подчеркнул Андрей Воробьев.