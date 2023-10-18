Промышленное подмосковное предприятие увеличит производственные мощности
Фото: [Светлана Плотникова]
Предприятие отделочных материалов «Волма-Воскресенск» расширит производственные мощности с помощью запуска линии пазогребневых плит.
Как отмечает управляющий директор ООО «Волма-Воскресенск» Виталий Абзалимов, от проекта ждут большого экономического эффекта. Уже в ноябре оборудование может быть запущено в работу. При этом дополнительно планируется создать 16 новых рабочих мест. В настоящий момент на предприятии трудятся 327 человек.
«Волма-Воскресенск» производит сухие строительные смеси из гипса и цемента, гипсокартонные листы и пазогребневые плиты.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в регионе наблюдается заметный рост малого бизнеса.