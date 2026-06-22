Скидка 10% на коммуналку без волшебства: экономист раскрыл два шага, которые сократят платежки

Зимние платежки за «коммуналку» бьют по кошельку, но экономист Михаил Лавров заявил: каждый россиянин может урезать их на 10% без магии и сложных вложений — достаточно изменить пару привычек и взять под контроль управляющую компанию. Об этом сообщает REGIONS .

По словам заведующего кафедрой Государственного университета просвещения, главный рычаг экономии — жесткий надзор за УК. Если ваша компания государственная, тарифы и стандарты уже утверждены регионом; если частная — внимательно читайте договор и проверяйте, не включены ли в платежку лишние услуги вроде охраны или интернета, которых нет. Всю информацию можно найти в ГИС ЖКХ, а главное — ходить на собрания собственников и не давать управленцам спуску.

Зимняя классика — холодные батареи. Лавров советует: если теплоноситель на входе в дом недостаточно горячий, жалуйтесь в теплоснабжающую организацию. Если на входе все нормально, а в комнатах дубак — проблема в инженерных сетях дома, и тут уже вызывайте аварийку, фиксируйте нарушение и требуйте перерасчет. Не отразили в квитанции — снова ГИС ЖКХ и жалобы.

Вторая плоскость — личные привычки. Эксперт рекомендует установить насадки-экономители на краны, двухрежимный слив для унитаза и многотарифный счетчик электроэнергии. Но самый легкий способ — включать энергозатратные приборы (стиралку, посудомойку) ночью, когда тариф ниже, и не стирать по одной футболке, а копить загрузку. Эти простые действия, по подсчетам эксперта, сократят расходы на 10–15%. И не забывайте про кешбэк: некоторые банки возвращают процент за оплату ЖКУ — тоже копейка, но рубль бережет.

Лавров подчеркнул: даже если вы не готовы к капитальному ремонту, эти шаги — работающий инструмент против растущих тарифов. Теперь ни один мороз не страшен вашему бюджету, а если УК сопротивляется — ваши права защищает закон. Осталось только начать действовать, и уже в следующей платежке вы увидите разницу.

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