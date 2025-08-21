Самое время скупать яйца? В Банке России озвучили итоги годовой инфляции

Инфляция в России продолжает замедление: в июле годовой рост цен снизился в 74 регионах. Несмотря на подорожание коммунальных услуг, дешевеют основные продукты питания, включая овощи, фрукты и яйца. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

По данным ведомства, в июле годовая инфляция замедлилась в 74 регионах России. Наиболее заметное снижение цен наблюдалось в продовольственном секторе, где продолжили дешеветь овощи, фрукты, яйца и сахар.

В категории непродовольственных товаров динамика оказалась неоднородной. С одной стороны, сохранилось снижение цен на легковые автомобили, электротовары и инструменты из-за слабого потребительского спроса и влияния укрепления рубля. С другой стороны, некоторые непродовольственные товары показали умеренный рост цен.

Сфера услуг продемонстрировала разнонаправленную динамику: значительный рост цен на коммунальные услуги сопровождался снижением стоимости путевок в санатории, услуг пассажирского транспорта и стабилизацией цен на зарубежный туризм.

Банк России продолжает реализацию денежно-кредитной политики, нацеленной на достижение четырехпроцентного уровня инфляции к 2026 году с последующим удержанием показателя вблизи этой отметки.

