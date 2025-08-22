Китай в ближайшем будущем может превратиться из импортера в крупного экспортера энергии. Об этом сообщило РИА Новости, приводя данные из доклада «Новый облик мировой энергетики».

Согласно источнику, Китай активно движется к статусу крупного экспортера энергии. В настоящее время страна занимает лидирующие позиции в сфере возобновляемой энергетики, концентрируя более 70% мировых производственных мощностей по созданию оборудования для зеленой экономики. Параллельно страна наращивает инвестиции в аккумуляторные технологии и энергетическую инфраструктуру, сохраняя при этом добычу традиционных ископаемых видов топлива.

Важным элементом энергетической стратегии стало развитие технологий переработки угля с производством синтетического топлива, метанола и аммиака. Эти проекты финансируются миллиардными инвестициями.

Аналитики предполагают, что комплексный подход позволит Китаю в обозримом будущем трансформироваться из импортера энергоносителей в значимого экспортера энергии. Отмечается, что усилия Пекина по укреплению энергетической независимости иногда встречают критику. Однако эксперты напоминают, что масштабные преобразования редко находят единодушное одобрение, цитируя при этом китайского стратега и мыслителя Сунь Цзы.

