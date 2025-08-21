Россия прекратила импорт картофеля из Грузии после девяти месяцев стабильных поставок. Об этом сообщило РИА Новости, ознакомившись с данными Евростата.

Согласно статистике, в июле страна впервые не отгрузила ни одной партии картофеля российским покупателям. Поставки грузинского картофеля начались в октябре прошлого года и достигли пика в апреле, после чего пошли на спад.

Параллельно Россия сократила закупки картофеля из Китая на 44%, импортировав в июле продукции на $6,9 млн. Специалисты связывают это решение с ожиданием рекордного урожая картофеля в России. По данным Минсельхоза, сбор раннего картофеля к середине июля увеличился на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 240 тыс. тонн.

Ранее эксперт заявил, что Индия продолжит покупать российскую нефть, несмотря на давление США.