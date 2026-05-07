Цифровые двойники как инструмент повышения прозрачности строительства

Цифровой двойник здания — это работающая модель, которая живет синхронно с реальным объектом: от первого колышка до последнего дня эксплуатации. Каждое изменение на стройке — замена материала, сдвиг сроков, отклонение от проекта — мгновенно отражается в модели. Заказчик видит не бумажные акты с подписями, а актуальное состояние объекта в режиме реального времени. Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик подчеркивает: застройщики внедряют цифровые двойники не «для галочки», а как полноценный бизнес-инструмент, позволяющий сокращать издержки и повышать качество.

Прозрачность выгодна не только заказчику, но и подрядчику. Цифровой двойник фиксирует каждый этап работ, объемы и использованные материалы. Исключаются споры «было — не было», отпадает необходимость в бесконечных сверках. Как отметил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак, рынок перешел от вопроса «зачем внедрять двойники» к поиску лучших отраслевых конфигураций, потому что технология напрямую влияет на маржинальность и скорость принятия решений.

На этапе эксплуатации цифровой двойник работает как прогностическая система. Яркий пример — ИТ-кампус «Неймарк» в Нижнем Новгороде, где платформа цифровой эксплуатации объединила 18 зданий в едином контуре диспетчеризации инженерных систем, учета оборудования и мобильных процессов на местах.

В Национальном исследовательском Московском государственном строительном университете в рамках проекта «Университетские цифровые сезоны «Строитель будущего 2026» студенты осваивают цифровое проектирование и моделирование, участвуют в лекциях, семинарах и цифровом хакатоне, где выполняют проекты для решения реальных задач строительных компаний-партнеров. На практических занятиях будущие инженеры знакомятся с принципами построения систем видеоконференцсвязи с удаленными объектами и мониторинга инженерных систем зданий, что демонстрирует полный цикл работы с объектом: от цифрового двойника на этапе строительства до управления готовым зданием. Выпускники приходят на стройку уже с навыками работы в цифровой среде: они видят не просто чертежи, а живую модель, которая показывает, где заложен риск, а где можно сэкономить без потери качества.

Именно такие компетенции, массово прививаемые в НИУ МГСУ и других профильных центрах, позволили отрасли совершить рывок. По итогам первого квартала 2026 года доля застройщиков, работающих с виртуальными аналогами и цифровыми двойниками, достигла 47%. Рынок перешел от стадии адаптации к системному использованию. Стройка становится предсказуемой и за счет этого менее затратной.