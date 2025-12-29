В России с 1 января семьи с двумя детьми смогут получать ежегодную налоговую выплату

В России с 1 января 2026 года появятся новые меры поддержки для семей с детьми. Основными изменениями станут введение ежегодной семейной налоговой выплаты и увеличение размеров пособий по беременности, родам и уходу за ребенком, рассказал РИА Новости доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Семьи, в которых воспитываются два и более ребенка, смогут получать ежегодную денежную выплату. Она будет возвращать часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Эксперт уточнил, что для получения этих средств родителям нужно будет подать соответствующее заявление. Это можно будет сделать через портал «Госуслуги», отделения Социального фонда России (СФР) или многофункциональные центры оказания услуг (МФЦ).

Также значительно вырастут размеры единовременных пособий, которые выплачиваются женщинам. При нормальной одноплодной беременности сумма составит 124 702 руб. 20 коп.

Если беременность протекала с осложнениями, размер выплаты увеличится до 138 953 руб. 88 коп. При многоплодной беременности женщина получит 172 801 руб. 62 коп. Новые значения более чем на 20% превышают минимальные размеры аналогичных пособий, установленные в 2025 году.

