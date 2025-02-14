Власти Китая объяснили причины закупки газа у России

Руководство Китая приобретает газ у России, поскольку заботится о благосостоянии своих подданных, и пытаться противодействовать этому процессу с помощью санкций бесполезно. Об этом заявил Ван И, руководитель китайского Министерства иностранных дел. Его слова привел ТАСС.

Министр выступил на Мюнхенской конференции по безопасности и сообщил, что Пекин не склонен политизировать ситуацию с приобретением ресурсов. Он не считает, что для решения ситуации надо использовать экономические методы принуждения в виде санкций.

«Если КНР не будет покупать газ у РФ, какая страна сможет предоставить нам столько газа? Мы удовлетворяем потребности китайского народа», — указал он.

Ван И добавил, что китайское правительство чувствует себя ответственным за обеспечением всем необходимым собственного населения, поэтому оно не откажется от приобретения газа у РФ.

Ранее Ван И заявил о готовности КНР к жесткому ответу в адрес США. Если Белый дом продолжит политику сдерживания Китая, то Пекин будет вынужден действовать точно таким же образом. По его мнению, именно Европа должна сыграть ключевую роль в устранении первопричин украинского конфликта, поскольку он разворачивается на европейской территории.