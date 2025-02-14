Китай предупредил США о готовности к жесткому ответу: заявление главы МИД КНР

На Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД КНР Ван И обозначил позицию Пекина по ключевым международным вопросам. В центре внимания оказались отношения с США и ситуация в Европе. Об этом пишет РИА Новости.

Министр подчеркнул стремление Китая к построению стабильных и устойчивых отношений с Вашингтоном. При этом он недвусмысленно дал понять: если США продолжат политику сдерживания КНР, Пекин будет вынужден действовать аналогичным образом. По словам Ван И, Китай намерен решительно отстаивать свой суверенитет, национальное достоинство и право на развитие.

Говоря об украинском кризисе, глава китайского внешнеполитического ведомства призвал европейские страны взять на себя более активную роль в его урегулировании. По мнению Пекина, именно Европа должна сыграть ключевую роль в устранении первопричин конфликта, поскольку он разворачивается на европейской территории.

Выступление главы МИД КНР прозвучало на фоне многолетней напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном, охватывающей широкий спектр вопросов – от торговли и технологий до геополитического влияния в Индо-Тихоокеанском регионе.

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