Власти РФ направят более миллиарда рублей на обновление электросетей в четырех регионах

Правительство России выделит более миллиарда рублей на восстановление и модернизацию электросетей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Средства будут использованы для модернизации распределительных сетей, закупки специализированной техники и оборудования. Часть денег пойдет на приобретение инструментов, спецодежды и средств индивидуальной защиты для работников.

Это уже второе крупное выделение средств на энергетическую инфраструктуру новых территорий. В апреле текущего года на эти же цели было направлено 8 млрд рублей. Комплексные меры призваны обеспечить надежное энергоснабжение жителей регионов.

