Власти РФ направят более миллиарда рублей на обновление электросетей в четырех регионах
Фото: [unsplash.com]
Правительство России выделит более миллиарда рублей на восстановление и модернизацию электросетей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Правительство России направит более миллиарда рублей на восстановление электросетей в четырех новых регионах. Дополнительное финансирование предназначено для Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
Средства будут использованы для модернизации распределительных сетей, закупки специализированной техники и оборудования. Часть денег пойдет на приобретение инструментов, спецодежды и средств индивидуальной защиты для работников.
Это уже второе крупное выделение средств на энергетическую инфраструктуру новых территорий. В апреле текущего года на эти же цели было направлено 8 млрд рублей. Комплексные меры призваны обеспечить надежное энергоснабжение жителей регионов.
