ВТБ: доля наличных в сбережениях россиян сократилась до минимума за шесть лет

Наличные средства по своей доле в сбережениях у граждан РФ достигли своего минимального показателя за последние шесть лет. Такое заявление сделал Георгий Горшков, председатель правления ВТБ. Его слова привело РА Новости.

По мнению эксперта, на данный момент у россиян хранится порядка 15,9 трлн наличных рублей. Это около 15% от их общих сбережений.

«Это исторический минимум за последние шесть лет, и до конца года он может снизиться еще на пару процентных пунктов», — указал он.

Горшков считает, еще на протяжении 2024 года в банки уйдет порядка 350 млрд руб. из числа держащихся в наличности средств. Он добавил, что все это стало возможным благодаря высокой ключевой ставке, из-за чего жителям России становится более выгодно отнести деньги в банк под большие проценты.

Ранее первый заместитель председателя ВТБ Пьянов заявил, что Центробанку стоит сменить вектор приложения сил. Финансовому регулятору стоит взяться за валютные интервенции вместо повышения ключевой ставки. Усиление рубля позволит ценам на потребительские ставки оставаться на месте, тем самым сдерживая инфляцию.