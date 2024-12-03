Первый зампред ВТБ Пьянов предложил ЦБ интервенции для рубля вместо роста ставки

Курсовые колебания доллара по отношению к рублю удивили руководство ВТБ. Об этом сообщил первый зампред банка Дмитрий Пьянов в «письме Деду Морозу и Снегурочке», написанном от лица «мальчика Димы из синей группы детского сада», информирует РБК.

Он выразил надежду, что в следующем году Центральный банк будет активнее вмешиваться на валютном рынке в моменты, когда рубль демонстрирует высокую волатильность.

«Мы с воспитателями посмотрели на доллар в обменнике и обомлели — ведь еще пару месяцев назад было 90! У нас сразу повысились инфляционные ожидания», — написал Пьянов в авторской колонке для РБК.

В связи с ослаблением рубля первый зампред ВТБ призвал «ведомство Снегурочки» повысить усилия по стабилизации курса.

Он подчеркнул, что легче удерживать курс на стабильном уровне, что поможет избежать серьезного охлаждения экономики, а также упростит задачу по возвращению инфляции к запланированным показателям, учитывая, как быстро растут цены при падении рубля.

Ранее сообщалось, что на декабрьском заседании совет директоров Банка России может увеличить ключевую процентную ставку на дополнительные два процентных пункта, доведя ее до 23%.