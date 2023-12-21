Выдача экспортных лицензий на ряд товаров полностью перешла на платформу «Мой экспорт»

Для подачи заявлений на экспорт живой рыбы, отдельных дикорастущих растений и прекурсоров необходимо использовать платформу «Мой экспорт» , которая является официальным каналом для получения лицензии Минпромторга России. Эти продукты имеют большой спрос на международном рынке и являются важной составляющей экспортной деятельности российских компаний.

Первая группа товаров, на которую можно оформить экспортную лицензию, включает в себя живую рыбу, ракообразных и моллюсков, а также другие живые водные биологические ресурсы. Вторая группа — дикорастущие растения, которые имеют высокую ценность из-за своих уникальных свойств или редкости. Третья группа объединяет химические вещества, которые используются в фармацевтической и парфюмерной промышленности, а также для создания ароматизаторов и отдушек при производстве потребительских товаров.

В сервисе «Документы. Экспортные лицензии» заявитель вносит информацию по заявке и прикрепляет необходимые документы, после чего заявка направляется на регистрацию в Минпромторг России, где рассматривается после оплаты государственной пошлины.

Результат оказания услуги отображается в личном кабинете заявителя на портале «Мой экспорт» в течение десяти рабочих дней.