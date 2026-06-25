Андрей Воробьев обсудил с Александром Лукашенко сотрудничество Подмосковья и Белоруссии

«Мы очень дорожим отношениями с Белоруссией, с командой, с которой работаем, в том числе, по гуманитарным направлениям. Это здравоохранение, все, что касается педиатрии, современных методов лечения детей. Совместно проводим большие консилиумы, конференции. Это направление будем развивать. Второе — это образование. Наши дети знакомятся друг с другом, обмениваются знаниями. Порядка 600 ребят (прим. из Белоруссии) были у нас в Подмосковье, ну, а Брест — это священное место для всех наших детей», — отметил губернатор.

Подмосковье занимает первое место среди всех регионов РФ по товарообороту с Белоруссией. В регионе локализовано более 120 предприятий с белорусским капиталом. Например, в 2025 году в Воскресенске компания «Белтелекабель» запустила производство волоконно-оптического кабеля. Предприятие уже вышло на полную мощность, здесь выпускается более 1,3 тыс. км кабеля в месяц.

«Московская область у нас ведущая, первое место занимает. Где-то там больше 15 млрд долларов товарооборот. Если мы в чем-то можем — скажите что. Будем обязательно работать вместе и делать все. Я очень переживаю за вас. Когда встречаюсь с президентом Путиным, мы много говорим о Московской области. Зная вас в деталях уже, еще больше проникаюсь уважением к тому труду, который вы вкладываете в развитие Московского региона вместе со своими коллегами», — сказал Лукашенко.

Фото: [ пресс-служба президента Республики Беларусь ]

В Подмосковье уже подобрали площадку под строительство Белорусской цементной компанией производственно-логистического комплекса по транспортной обработке цемента. Кроме того, в Химках планируется открыть региональный центр Минского автомобильного завода. За 2 года подмосковный регоператор закупил у МАЗ 169 мусоровозов. Помимо этого, в области в 2025 году установили свыше 100 лифтов «Могилевского завода лифтового машиностроения».

Подмосковный «Метровагонмаш» в прошлом году поставил Минскому метрополитену 20 вагонов, в этом году планируется поставить еще 15. «Щелково Агрохим» направило белорусским аграриям почти 2,5 тыс. тонн средств защиты растений. «Коломенский завод» создает двигатели для опытно-промышленной партии БЕЛАЗов. «Ногинский завод топливной аппаратуры» поставил «Минскому моторному заводу» более 15,5 тыс. топливных насосов.

В прошлом году Подмосковье закупило продовольственные продукты из Белоруссии почти на 1,2 млрд долларов. В свою очередь, регион экспортировал продукцию более чем на 720 млн долларов.

Детские медицинские центры Подмосковья обмениваются практиками с коллегами из Белоруссии. Действует более 20 соглашений между медицинскими вузами. В сфере образования заключено 60 договоров между 18 колледжами и вузами Подмосковья и белорусскими учебными заведениями. Для школьников организовываются экскурсионно-образовательные поездки.

В сфере науки Объединенный институт ядерных исследований в Дубне сотрудничает с 22 научными учреждениями Белоруссии. Белорусские ученые принимают участие в мегасайенс-проекте NICA.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об укреплении сотрудничества с Казахстаном.