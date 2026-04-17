Губернатор Подмосковья рассказал об укреплении сотрудничества с Казахстаном

Подмосковье и Казахстан укрепят сотрудничество в сфере образования и ряде других направлений. Эту тему губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил на 25-м заседании Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации и Сенатом Парламента Республики Казахстан, которое прошло на площадке Дома Правительства региона в Красногорске.

«Приятно, что Подмосковье выбрали местом проведения этой встречи. Мы очень заинтересованы в развитии диалога и с Беларусью, и с Узбекистаном, и с Казахстаном. Здесь мы уже обсуждали с нашими казахстанскими коллегами опыт цифровизации и ее внедрения в республике. У нас имеются неплохие наработки в сфере образования. В Подмосковье есть флагманские школы, и я предложил нашим коллегам подумать о том, чтобы — как мы это уже делаем с ОАЭ, Узбекистаном и Белоруссией — наладить такие же связи с казахстанскими школами. Это нужно для того, чтобы одаренные ребята, те, кому интересна международная политика, могли общаться, знакомиться, ездить друг к другу», – сказал Воробьев.

Заседание провели первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин и заместитель Председателя Сената Парламента Республики Казахстан Жакип Асанов. Среди участников также был председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов. Участники обсудили вопросы укрепления торгово-экономических связей запуск новых инвестпроектов, партнерство в сфере логистики, туризма, образования и гуманитарной сферы.

Казахстан является одним из главных зарубежных партнеров Подмосковья, по итогам последних пяти лет объем торговли вырос в полтора раза. Доля региона в общероссийском товарообороте с республикой составила больше 10%. С начала 2025 года при содействии регионального Правительства и Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности 77 подмосковных компаний смогли заключить экспортные контракты на сумму почти 20 млн долларов. В этом году планируется участие предприятий в трех международных выставках в Казахстане для расширения рынков сбыта.

Кроме того, в рамках сотрудничества сторон реализуются крупные инвестпроекты. Так, например, на территории ОЭЗ «Дубна» готовится к реализации проект компании «Навифарм», там запустят производство препаратов для лечения глаз, горла и органов дыхания. Инвестиции — 2 млрд рублей, планируется создать 200 рабочих мест.

Развивается и сотрудничество в гуманитарной сфере. Ученые совместно работают над масштабными исследованиями на базе Объединенного института ядерных исследований в Дубне. Регион принимает детей, которые приезжают на патриотические форумы, творческие конкурсы, спортивные турниры такие как «Кубок Овечкина».

«Наши страны связывают крепкие узы дружбы и сотрудничества, тон которым задают президенты. Интенсивность этого взаимодействия подтверждается экономическими показателями: 30 млрд долларов — это та планка, к которой стремится наш двусторонний товарооборот», – сказал Яцкин.

Подмосковье делится лучшими практиками в сфере государственного управления и цифровой трансформации. Делегацию Казахстана познакомили с работой Центра управления регионом (ЦУР). Асанов подчеркнул, что регион является мощнейшим экономическим двигателем и одним из лидеров России в экономике и образовании.

