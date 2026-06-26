Андрей Воробьев отметил важность сотрудничества Подмосковья и Белоруссии в здравоохранении и образовании

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках пленарного заседания ХIII Форума регионов России и Беларуси на тему «Экономическое взаимодействие регионов — основа устойчивого развития Беларуси и России» рассказал, как Подмосковье и Беларусь сотрудничают в здравоохранении и образовании.

«Здесь говорилось о гуманитарном сотрудничестве, мы знаем белорусских врачей. Тех, кто занимается детством, педиатрия, перинатальные центры. Мы в Московской области имеем возможность общаться и с Гомелем, и с Минском, с медиками — для того, чтобы обмениваться опытом, потому что это важно», — сказал Воробьев.

Губернатор также отметил важность сотрудничества в сфере образования. Он рассказал, что в Подмосковье на базе гимназии Примакова налажены обмен педагогическими методиками и общение школьников.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил новый формат инфраструктуры для бизнеса в рамках Форума регионов Белоруссии и России.