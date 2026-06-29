Андрей Воробьев: выпускник из Павловского Посада набрал 400 баллов на ЕГЭ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил подмосковных мультистобалльников с успехами на ЕГЭ. По его словам, один из представителей региона набрал 400 баллов.

«Выпускник из Павлово-Посадского лицея Алексей Майоров набрал 400 баллов на ЕГЭ — максимально возможный результат по четырем предметам: математика, физика, химия и русский язык. Для Подмосковья это абсолютный рекорд», — рассказал губернатор.

Всего в Подмосковье еще семь выпускников набрали по 300 баллов. В их числе — Полина Федякина из Сергиево-Посадской гимназии № 5, Анастасия Леденкова из школы № 3 Балашихи, Артем Тандура из гимназии № 9 Королева и Диана Богачева из гимназии № 2 «Квантор» Коломны.

Стобалльниками в Подмосковье стали 836 выпускников, 81 из них набрали по 200 баллов.

«Выпускникам выплачивают по 100 тыс. рублей за результат от 200 баллов, а учителя, подготовившие двух и более стобалльников, получат по 150 тыс. Это знак уважения к их труду, ведь за каждым таким результатом — не только талант ребят, но и ежедневная работа педагогов. Спасибо учителям, родителям и, конечно, самим ребятам. Так держать», — поздравил выпускников губернатор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в новом учебном году в школах региона стартует проект «Киберурок».