Губернатор Подмосковья: проект «Киберурок» стартует в школах региона с 1 сентября
Андрей Воробьев рассказал о проекте «Киберурок», который запустят в сентябре
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Подольский округ рассказал о новом образовательном проекте «Киберурок», который запустят в школах Подмосковья в сентябре.
«И новые школы, и капитально отремонтированные — это не только красота и комфорт, это еще и полное комплектование учреждений современными материалами, оборудованием для преподавания точных наук, информационных технологий. С 1 сентября мы начинаем эксперимент — „Киберурок“, который требует соответствующей материальной базы», — сказал губернатор.
В рамках проекта с 1-го по 11-й классы для школьников будут проводить уроки компьютерной грамотности и кибербезопасности. Программа была разработана при поддержке команды Сбера.
«Наши учителя с удовольствием учатся методике преподавания. Думаю, что это еще будет один из любимых уроков у детей. 2027 год у нас пилотный, а в 2028-м распространим проект на все школы», — добавил Воробьев.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в школах Подмосковья откроют 4 тыс. математических классов.