Губернатор Подмосковья обсудил с главой Богородского округа развитие муниципалитета

«Расскажите, как обстоят дела в Ногинске, в округе в целом, как вас приняли жители, какие, на ваш взгляд, самые заметные вызовы. В свое время важным событием для Богородского г. о. стала новая подстанция скорой помощи. Сейчас готовится к открытию современная поликлиника на 500 посещений в смену в Ногинске. Прошу обратить особое внимание на поиск врачей, узких специалистов. Все, что связано с диагностикой, диспансеризацией также должно соответствовать стандартам», — открыл встречу губернатор.

За последние 5 лет в округе обновили 17 объектов здравоохранения. В этом году в июле откроют поликлинику на 500 мест в микрорайоне Заречье. В ближайшие годы отремонтируют поликлинику в Электроуглях и стационар № 4 в Ногинске.

Также в муниципалитет отремонтировали и построили 32 школы и детсада. В числе знаковых объектов — школа на 1,1 тыс. мест в микрорайоне Заречье и кампус в микрорайоне Новое-Бисерово-2. В ближайшие годы планируется построить школу на 550 мест в микрорайоне Полет и реконструировать историческое здание школы № 10.

В 2025 году после реконструкции открыли ледовую арену на стадионе «Старт». В 2027-м планируется обустроить футбольное поле с подогревом на Юбилейной улице и завершить ремонт спорткомплекса «Знамя».

В рамках модернизации системы ЖКХ в округе в 2026 году планируется обновить 2 участка сетей, 3 котельные, ЦТП, а также 3 БМК. Все котельные оборудуют датчиками.

По программе благоустройства в 2025-м году в Ногинске завершили пешеходный маршрут от Фонтанной площади до сквера Ногина и обновили сквер Бугрова. В Электроуглях привели в порядок пляжную зону парка Липовая аллея. В 2026 году планируется завершить благоустройство Богородского бульвара в Ногинске и лесопарка Волхонка. Также в этом году проводится ремонт более 80 участков дорог протяженностью 35 км. На муниципальной сети работы завершатся до конца августа. Кроме того, работы ведутся на 11 дворовых территориях.

В муниципалитете расселили 50 аварийных домов, и более 600 семей переехали в новые дома в Ногинске и Старой Купавне. Некоторые семьи выбрали жилищные сертификаты. До 2028 года планируется переселить из 13 аварийных домов в Ногинске, Электроуглях и Старой Купавне еще 201 семью. В рамках программы капремонта МКД в 2026 году работы проведут в 57 домах.

Кроме того, в округе реализуется более 50 инвестпроектов. К примеру, в центре обработки металлов «Электроугли» строят центр переработки металлопроката за 4,5 млрд рублей. С вводом объекта будет создано 250 рабочих мест. В прошлом году в округе заработали новые торговые центры, где было создано более 1,1 тыс. рабочих мест.

В муниципалитете регулярно проводятся выездные администрации. Этот формат встреч востребован среди жителей. В их рамках обсуждают вопросы здравоохранения, благоустройства, дорог.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Клина.