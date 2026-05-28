Губернатор Подмосковья обсудил с главой Клина развитие округа

«Вы уже несколько месяцев возглавляете городской округ Клин. Мы говорили о том, что важно сформировать команду, чтобы ключевые приоритеты, обозначенные и в указах президента, и в пожеланиях жителей, были реализованы. Перемены должны быть заметны. Расскажите об основных направлениях работы, которыми вы сегодня занимаетесь», — открыл встречу губернатор.

Глава доложил, что в рамках модернизации коммунальных объектов за 2 года в Клину по концессии с «Газпром теплоэнерго МО» провели работы на 81 объекте. В 2026 году планируется реконструировать 11 котельных, построить 3 блочно-модульных котельные, ввести 2 центральных тепловых пункта, обновить 7 участков теплосетей протяженностью почти 38 км.

«Кроме того, мы договорились с коллегами по поводу дальнейшего благоустройства участков теплотрасс — эта работа на моем личном контроле», — рассказал глава.

Говоря об экономическом развитии округа, Власов сообщил, что в Клину 300 крупных и средних предприятий, более 5,8 тыс. субъектов МСП. В 2025 году объем инвестиций составил 16,8 млрд рублей. В 2026-м планируется привлечь 17 млрд рублей.

Важным направлением работы является поддержка участников СВО. Клин регулярно направляет на передовую гуманитарную помощь. Так, уже передали 10 тыс. тонн. В округе за каждым бойцом и его семьей закреплены координаторы. В конце апреля в Клинской больнице открыли бассейн, где бойцы и ветераны СВО могут бесплатно пройти реабилитацию.

Клинская больница обслуживает около 130 тыс. жителей. В ее структуре — 5 поликлиник, 22 ФАПа, 5 врачебных амбулаторий, 2 центра здоровья, 2 КДЦ, 1 женская консультация и 1 центр амбулаторной онкопомощи. В феврале открыли ФАП в деревне Мисирево. Сейчас реконструируют операционный блок на улице Победы. Работы завершатся до конца года.

Также обновляют образовательные и спортивные объекты. Сейчас в программе капремонта 2 школы и один детсад. Их откроют к началу следующего учебного года. В мае открыли после капремонта стадион «Строитель». До конца года планируется завершить реконструкцию Клинской спортшколы олимпийского резерва.

В рамках встречи глава доложил губернатору о реализации крупнейшего проекта в сфере благоустройства. Это «Государева дорога: прогулка по историческому маршруту». В 2026 году ведется проектирование, в 2027-м проведут работы — создадут исторический маршрут для прогулок с торговыми рядами. Кроме того, в 2026 году в Клину создадут спортивный кластер в Сестрорецком парке и обустроят зону отдыха в поселке Нарынка.

