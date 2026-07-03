Губернатор Подмосковья поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником — в пятницу, 3 июля, ведомству исполняется 90 лет. Он приехал в поселок городского типа Нахабино, где открылось здание Госавтоинспекции УМВД России по г. о. Красногорск (бывший Московский учебный центр). Подмосковье передало его ведомству, предварительно сделав там капремонт.

«Новое здание, в том числе, предназначено для оказания государственных услуг, решения важных вопросов наших жителей. Очень рад, что все получилось. Это было бы невозможно без команды — офицеров, генералов, личного состава. Сегодня 90-летие образования ГИБДД. Наша Госавтоинспекция на достойном счету. На протяжении многих лет мы вместе с нашим главком, с вами, уважаемые коллеги, занимаемся всем, что связано с безопасностью. Московская область очень большая с огромным количеством федеральных, региональных, муниципальных дорог. И нагрузка на каждого сотрудника в разное время серьезная. Мы стараемся убрать все очаги, все то, что представляет опасность для детей, пешеходов, водителей. Считаем это приоритетным направлением своей работы. И дальше будем продолжать. Хочу вас от всей души поздравить с профессиональным праздником. Здоровья и успехов!» — сказал губернатор.

В торжественном мероприятии приняли участие первый замминистра внутренних дел РФ Андрей Курносенко, начальник ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников, начальник ГУ МВД России по Московской области Виктор Пауков и замначальника полиции ГУ МВД России по региону – начальник Управления Госавтоинспекции Виктор Кузнецов.

На сегодняшний день безопасность на дорогах Подмосковья обеспечивают почти 5,5 тыс. сотрудников ГИБДД. По итогам последних 10 лет в регионе удалось снизить аварийность более чем в два раза, а также вдвое уменьшилось количество пострадавших при ДТП. Выявлять нарушения на дорогах помогают комплексы фотовидеофиксации, на наиболее опасных участках трасс сегодня установлено более 2,1 тыс. камер.

В новом здании в Красногорске расположен ситуационный центр, который позволяет в режиме реального времени передавать информацию обо всех происшествиях на дорогах в ЦУР. Как только происходит авария, в системе будет видно, куда направлена скорая помощь, какой экипаж ГАИ выехал на место и так далее, что позволит анализировать обстановку на дорогах и своевременно приходить людям на помощь.

Там также работает единый центр, где жители могут оформить водительское удостоверение, зарегистрировать транспортное средство и так далее.

«Мы давно ждали новое здание, и не только мы, но и граждане, поскольку здесь, в том числе, оказываются различные госуслуги, сдаются экзамены на управление транспортными средствами, регистрируется транспорт. Здесь есть дежурная часть, куда поступает вся информация с дорог», — рассказал Кузнецов.

Губернатор в рамках рабочей поездки вручил знак «За заслуги перед Московской областью» I степени Виктору Кузнецову. В ходе торжественной церемонии от Министерства внутренних дел РФ начальнику УМВД России по г. о. Красногорск передали ключи от новой патрульной машины для личного состава.

В регионе также продолжают обновлять автопарк ГИБДД, в прошлом году от Подмосковья предали 60 автомобилей для патрулирования, в 2026-м эта работа будет продолжена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.