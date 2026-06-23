Губернатор Подмосковья проверил ход капремонта главного корпуса Красногорского колледжа

Капитальный ремонт главного корпуса Красногорского колледжа завершат к 1 сентября, он входит в топ-5 области по численности студентов и является одним из самых крупных многопрофильных колледжей Подмосковья. В рамках рабочей поездки в Красногорск губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход проведения работ и встретился с преподавателями, студентами и их родителями.

«Сегодня есть высокий запрос на специалистов, на технологии, на все, что связано с автоматизированными процессами и роботами. Предприятия Московской области заинтересованы в кадрах, и часто наши выпускники нарасхват. Поэтому мы понимаем, насколько важно заниматься трансформацией колледжей. Это обновленное здание мы откроем уже 1 сентября. Установим здесь современное оборудование — ребята должны учиться на том, на чем будут работать. Вместе с тем, наша задача — поддерживать преподавателей, привлекать наставников с производства», — сказал губернатор.

В структуру учреждения входят головная площадка в Красногорске (два корпуса), а также пять филиалов в Звенигороде, Истре, Шаховской, Рузе (Тучковский филиал) и Волоколамске. По федеральному проекту «Профессионалитет» колледж работает в нескольких кластерах. В Красногорске — металлургия, СМИ и коммуникационные технологии, машиностроение, включая авиастроение, в Волоколамском филиале — правоохранительная деятельность и управление. В Звенигороде создан кластер «Туризм и сфера услуг». В 2026 году для абитуриентов Красногорского колледжа предусмотрено 925 бюджетных мест.

Сейчас завершается капремонт учебного корпуса 1971 года постройки, рассчитанного на 716 мест (второе здание на 300 мест обновили в 2019-м). Работы проходят в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» с региональным софинансированием. Стройготовность объекта достигла порядка 70%. Представитель подрядной организации Алексей Проничев отметил, что в ходе ремонта строители заменили кровлю и вентилируемый фасад, обновили инженерные коммуникации, сделали небольшую перепланировку. Теперь они завершают чистовую отделку, монтаж дверей, сантехники, электрики, благоустройство территории.

На время ремонта студентов распределили по другим корпусам. Кроме того, преподаватели использовали электронное обучение. Выпускникам дали возможность совмещать индивидуальный учебный план с работой на предприятиях. Директор Красногорского колледжа Сергей Демин добавил, что в колледже готовят специалистов более чем по 40 профессиям и специальностям. По данным Роструда, более 93% выпускников колледжа трудоустроены. В Красногорске насчитвается три опорных работодателя — это Красногорский завод им. С. А. Зверева, машиностроительный завод «Бецема» и Мобитрак. Уже со второго курса студенты работают на предприятиях.

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«Я учусь на производстве оптических и оптико-электронных приборов и систем. После практики на втором курсе нам с другом предложили устроиться в цех на заводе им. Зверева, сейчас параллельно уже год работаю оптиком, проверяю готовую продукцию», — рассказал студент Красногорского колледжа Павел Дмитриев.

С этого года на базе Красногорского филиала под запрос Серпуховского лифтостроительного завода открывается направление «Мастер лифтового хозяйства» (набор — 25 человек). Рабочие также ведут капремонт корпуса колледжа в Звенигороде, открытие запланировано на 1 сентября.

За пять лет в Подмосковье капитально отремонтировали 19 колледжей, в этом году работы затронут еще 10. Помимо Красногорска и Одинцовского округов, это также объекты в Воскресенске и Химках (уже открыты), Жуковском, Орехово-Зуевском, Мытищах, Балашихе, Кашире и Серпухове.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.