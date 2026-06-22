Губернатор Подмосковья вместе с выпускниками школ региона возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Губернатор Московской области Андрей Воробьев возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Вместе с ним участие в церемонии приняли выпускники подмосковных школ, показавшие отличные результаты на экзаменах, в том числе дети участников СВО.

«Знаю, что все очень хорошо сдали экзамены. Хочется пожелать вам успехов при поступлении, чтобы вы были реализованы и в течение всего обучения в вузе, и после его окончания. Вы большие молодцы — 100-бальники, отличники. Но, мне кажется, ваше самое главное достижение — вы знаете, чего хотите. Это здорово!» — обратился губернатор к ребятам.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин ] 1/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин ] 2/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин ] 3/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин ] 4/4

Выпускники поделились с губернатором своими планами. Все уже выбрали свое направление. Это и биотехнологии, и журналистика, и медицина, и ИТ, и космическая отрасль.

«Патриотическое воспитание молодежи — это очень важно, особенно в наше время. Дети, прежде всего, должны знать правду, знать историю своей страны, чтобы быть со своим народом. Важно помнить подвиг наших предков», — отметил выпускник школы № 5 Тимофей Вишняков из Ивантеевки.

Выпускница школы № 33 Подольска Александра Улитина хочет стать стоматологом. Ее отец сейчас в госпитале — он был ранен в зоне СВО.

«Я набрала 100 баллов по химии. Очень долго к этому шла, готовилась, и, к счастью, добилась своей цели. Мне с 9 класса очень нравится этот предмет, у нас замечательный преподаватель, поэтому я решила сдавать химию. Сейчас поступаю в медицинский вуз на стоматолога», — рассказала девушка.

Иван Костенко окончил Ногинский кадетский корпус в звании вице-старшины. За время обучения он совершил 9 прыжков с парашютом, стал призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Молодой человек увлекается проектированием БПЛА.

«Я сам проектирую и собираю беспилотники. Много с чем работаю, общаюсь с людьми, которые находятся непосредственно в зоне боевых действий, узнаю, что там как устроено в части БПЛА и т. д. Увлекаюсь 3D-печатью, моделированием, сборкой, пайкой — всей технической частью владею», — рассказал он.

Степан Вивтаник из школы № 10 Каширы набрал 100 баллов на ЕГЭ по истории. Он является активистом «Движения Первых» и волонтеров.

«Я планирую продолжить изучать историю, мне нравится погружаться в самые разные периоды истории России, хочется узнать об этом больше. Ведь это очень важно для каждого жителя нашей страны», — поделился он.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в преддверии Дня Победы возложил цветы к Вечному огню у стен Кремля.