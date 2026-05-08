Губернатор Подмосковья вместе с героями СВО возложил цветы к Вечному огню у стен Кремля

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с сыновьями, участниками СВО и их детьми возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику маршалу Георгию Жукову у стен Кремля.

«Мы чтим память наших героев и нашу историю. Этот великий день, как мы знаем, со слезами на глазах, но с большой гордостью и любовью к нашей родной стране, к нашим дедам и прадедам. Завтра мы будем отмечать День Победы, и очень важно, чтобы, несмотря на годы, наши дети и дети наших детей тоже знали, что такое Великая Победа и что значит 9 Мая для каждой семьи. Всех с праздником! Мы гордимся нашими предками», — сказал губернатор.

Сын участника СВО, девятиклассник из Долгопрудного Иван Граб впервые принял участие в возложении цветов у стен Кремля. Он рассказал, что гордится своим отцом и хочет быть похожим на него.

«Друзья и одноклассники знают, кто мой папа, и разделяют эту гордость за него. День Победы — особенный праздник. Считаю, что обязательно нужно рассказывать о событиях Великой Отечественной войны — это важнейшая часть нашей истории, которую должен знать каждый», - сказал мальчик.

Бывшая военнослужащая, супруга бойца СВО Виктория Князькина пришла с двумя детьми. Жительница помогает в госпиталях, организует сбор гумпомощи, лично доставляет грузы. На церемонию она приехала прямо с передовой.

«Я хочу подчеркнуть особую роль женщин. В вашем лице мы видим огромную, сплоченную армию поддержки. Это и врачи, и медсестры, и все те, кто сегодня выполняет самые трудные задачи. В Подмосковье очень много таких неравнодушных людей, и вы — яркий тому пример», — сказал ей губернатор.

Сергей Рябов на церемонию он пришел с сыном Назаром — воспитанником кадетского корпуса ФСО России. Сергей руководит Домодедовским отделением Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья и вместе с сослуживцами регулярно проводит «Уроки мужества».

«Мы работаем везде: от детских садов до университетов, встречаемся с коллективами заводов и госслужащими. Нас везде принимают очень тепло. Люди активно помогают со сбором гуманитарной помощи, а дети передают бойцам письма и сувениры, сделанные своими руками. Такая поддержка на передовой неоценима», — сказал он.

Сергей Михайлов окончил образовательную программу «Герои Подмосковья» и начал работать в управляющей компании в Королеве. Он также возглавляет местное отделение Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья.

«Мы организуем много встреч и мероприятий, например, 10 мая наша команда едет на «Кубок Мужества». Главное — помочь тем, кто пришел с ранениями, быстрее социализироваться. Важно, чтобы каждый боец чувствовал поддержку и знал, что он может быть полезен родному городу», - подчеркнул он.

