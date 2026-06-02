Андрей Воробьев поблагодарил жителей Подмосковья за поддержку и доверие
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил жителей за их неравнодушие, доверие и поддержку в решении вопросов, важных для региона. Об этом он заявил в своем ежегодном обращении к жителям, которое в 2026 году получило название «Наше Подмосковье — забота и уважение».
«Подмосковье — это миллионы разных судеб, профессий, характеров, взглядов. Это очень разный уклад. Мы можем по-разному смотреть на отдельные вопросы, но нас объединяет главное — любовь к нашей стране, ответственность за будущее наших детей и желание видеть наше родное Подмосковье комфортным, сильным, успешным», - сказал губернатор.
Он отметил, что в наше время к каждому россиянину предъявляются серьезные требования. При этом важно помнить, что сила заключается в сплоченности, умении уважать и поддерживать друг друга, а также объединиться ради общего дела, заключил Воробьев.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.