Губернатор Воробьев рассказал о сотрудничестве России и Белоруссии в рамках пленарного заседания форума

Россия и Белоруссия активно развивают сотрудничество и дорожат дружбой, историей, общей культурой стран. Об этом в ходе пленарного заседания XIII Форума регионов Беларуси и России заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Нет сомнений, каждый в зале понимает и дорожит дружбой, сотрудничеством, историей, общей культурой наших стран. И такие встречи всегда запоминаются, причем и на уровне пленарной сессии», — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что искренность чувствуется даже на улицах белорусских городов, где российские туристы чувствуют себя «в своей тарелке». По словам Воробьева, это же относится и к президентам стран — Владимиру Путину и Александру Лукашенко, которые «задают такой тон», когда все в сотрудничестве получается, включая региональное взаимодействие и взаимодействие муниципалитетов.

«И мы понимаем, что, чем больше компаний найдут себя на рынке России, Белоруссии, тем больше выигрывают обе стороны. И нам приятно, что каждый наш приезд мы подрастаем», — добавил губернатор.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.