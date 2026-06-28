Как всего пять минут зарядки в день могут улучшить осанку

Многие считают, что исправить осанку можно только с помощью длительных тренировок или занятий с врачами. Однако даже несколько минут упражнений по утрам способны положительно повлиять на состояние спины, самочувствие и качество жизни. О том, как работает этот механизм, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал тренер Роман Щукин.

Какие проблемы связаны с неправильной осанкой

Правильная осанка влияет не только на то, как выглядит человек. По словам тренера, нарушения осанки часто становятся причиной болей в спине, быстрой утомляемости и дискомфорта в течение дня.

«Осанка влияет на здоровье опорно-двигательного аппарата, работу внутренних органов и внешний вид человека», — отметил Щукин.

Регулярная утренняя зарядка действительно помогает улучшить положение тела.

«Наша осанка зависит от мышц плечевого пояса, пресса и от того, в каком состоянии находятся эти мышцы. Если они слабые или находятся в постоянном напряжении, позвоночнику становится сложнее сохранять правильное положение», — пояснил тренер.

Какие упражнения помогут избавиться от сутулости

Комплекс упражнений зависит от типа нарушения осанки. При сутулости специалист рекомендует укреплять мышцы спины, которые обычно ослаблены, и одновременно расслаблять грудные мышцы, находящиеся в постоянном напряжении.

Если же у человека так называемая плоская спина, подход будет противоположным: необходимо укреплять грудные мышцы и уделять внимание расслаблению мышц спины.

Среди наиболее полезных упражнений эксперт выделил несколько простых движений, которые можно выполнять дома без специального оборудования:

«Кошка-корова» (плавный переход из прогиба в округление спины на четвереньках),

подъем рук вверх у стены,

подъем скрещенных рук над головой,

разведение рук в стороны ладонями вверх.

Результат зависит от возраста, образа жизни и степени нарушения осанки. Однако первые положительные изменения могут появиться довольно быстро.

«Если выполнять упражнения на осанку по пять минут в день, то уже через две недели можно заметить улучшения. Мышцы станут сильнее, а боли в спине уменьшатся или вовсе исчезнут. Но более длительные занятия помогут добиться результата быстрее. Главное — начать с небольших нагрузок и постепенно их увеличивать», — заключил Щукин.

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