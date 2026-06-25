Кефир на ночь: может ли кисломолочный напиток улучшить сон и успокоить нервы

Многие привыкли выпивать перед сном стакан кефира. Оказывается, этот напиток может помочь быстрее уснуть и даже снижает уровень тревожности. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина.

Польза кефира

Редина объяснила, что кефир содержит аминокислоту триптофан — вещество, которое участвует в синтезе серотонина и мелатонина.

«Серотонин влияет на настроение и эмоциональное состояние, а мелатонин отвечает за регуляцию сна и бодрствования. Поэтому продукты, содержащие триптофан, действительно могут способствовать более спокойному засыпанию», — рассказала диетолог.

Кроме того, в кефире присутствуют магний, кальций и витамины группы В, которые необходимы для нормальной работы нервной системы.

«Магний участвует в процессах расслабления мышц и нервной регуляции. При его дефиците человек может сталкиваться с раздражительностью, повышенной тревожностью и проблемами со сном. Конечно, стакан кефира дефицит не восполнит, но поддержит нервную систему», — отметила Редина.

Диетолог добавила, что ритуал перед сном также имеет значение. Если человек каждый вечер выпивает стакан кефира, читает книгу и ложится спать примерно в одно и то же время, мозг начинает воспринимать это как сигнал к отдыху.

«Иногда положительный эффект связан не только с самим продуктом, но и с привычкой замедляться перед сном», — пояснила эксперт.

Фото: [ istockphoto.com/Sara Torres ]

Может ли кефир снижать тревожность

Как отметила Редина, в последние годы ученые активно изучают связь между состоянием кишечной микрофлоры и психическим здоровьем.

«Кефир содержит живые бактерии, которые поддерживают микробиоту кишечника. Между кишечником и головным мозгом существует тесная связь через так называемую ось „кишечник — мозг“. Поэтому здоровая микрофлора может положительно влиять на эмоциональное состояние», — пояснила специалист.

Эксперт подчеркнула, что один стакан кефира не избавит человека от хронической тревоги, панических атак или последствий сильного стресса. Это лишь один из элементов здорового образа жизни.

Когда от кефира лучше отказаться

Несмотря на пользу напитка, подходит он не всем.

«При непереносимости лактозы, обострении гастрита с повышенной кислотностью, некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта или выраженном синдроме раздраженного кишечника может быть дискомфорт», — предупредила Редина.

Кроме того, у некоторых людей может быть вздутие живота, урчание или тяжесть после употребления кисломолочных продуктов на ночь. Подобная реакция может быть связана с состоянием кишечной микрофлоры.

«Лучше ориентироваться на индивидуальную реакцию организма и не заставлять себя пить кефир только потому, что это полезно», — пояснила специалист.

Редина также заявила, что пользу принесет только свежий кефир без сахара и ароматизаторов.

«Сладкие кисломолочные напитки содержат столько сахара, что их сложно назвать полезными. Лучше выбирать обычный кефир средней жирности и пить его за час-полтора до сна», — рекомендовала диетолог.

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