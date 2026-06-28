Новые родинки и зуд: какие симптомы требуют срочного визита к дерматологу

Летом кожа особенно часто подвергается воздействию ультрафиолета, поэтому любые изменения родинок и появление новых пигментных образований нельзя оставлять без внимания. О симптомах, при которых стоит как можно скорее обратиться к врачу, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач терапевт-диетолог и дерматовенеролог Екатерина Сизова.

По ее словам, поводом для консультации может стать появление новых родинок во взрослом возрасте, а также изменение формы, размера или цвета существующих.

«Особое внимание следует уделять родинкам, которые меняются со временем. Ранняя диагностика значительно повышает эффективность лечения возможных заболеваний кожи», — подчеркнула Сизова.

Также насторожить должны зуд, кровоточивость или шелушение родинок, долго не заживающие ранки, внезапное появление пигментных пятен, аллергические реакции на солнце и стойкие высыпания или воспалительные элементы на коже, отметила врач.

Оптимальная схема ухода летом — сначала использовать солнцезащитный крем с SPF 30–50, а затем наносить макияж. Ранее врач-дерматовенеролог Екатерина Сизова объяснила, что тональный крем с SPF не способен заменить полноценное солнцезащитное средство. По словам специалиста, декоративная косметика с SPF обеспечивает лишь дополнительную защиту, поскольку в повседневной жизни ее наносят в гораздо меньшем количестве, чем требуется для достижения заявленного уровня защиты.