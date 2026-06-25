Огурцы и помидоры: диетолог раскрыла главную ошибку летнего рациона

Летний овощной салат — это не диета, а иллюзия полезного питания, заявила диетолог Клау Гаго, назвав привычку есть только помидоры с огурцами главной ошибкой теплого сезона. Об этом сообщает 20minutos.

Гаго пояснила, что многие путают легкость с полезностью. Овощи — это вода и клетчатка, которые дают временное чувство сытости, но не покрывают суточные потребности в аминокислотах, жирных кислотах и энергии. Если съедать только тарелку огурцов с помидорами, то уровень сахара быстро упадет, а вместе с ним исчезнут силы и концентрация. И это не просто вредно, а опасно для метаболизма, особенно в жару, когда организм и так теряет электролиты.

Чтобы превратить салат в полноценный прием пищи, диетолог советует добавлять источник качественного белка: вареное яйцо, кусок рыбы, куриное филе или бобовые. И обязательно полезные жиры — оливковое масло, авокадо или горсть орехов. Только в таком сочетании блюдо становится сбалансированным, утоляет голод надолго и снабжает организм витаминами и минералами, которые усваиваются только в присутствии жиров.

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