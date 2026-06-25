Живот убивает мужскую силу: терапевт раскрыла, как жир превращает тестостерон в женский гормон

Главный враг мужской силы прячется не в стрессе и не в возрасте, а в обычном животе — висцеральный жир оказался активным гормональным органом, который превращает тестостерон в женский половой гормон, заявила терапевт Ирина Налимова. Об этом сообщает Lenta.ru.

Врач-генетический консультант объяснила механизм: в висцеральном жире содержится фермент ароматаза, который преобразует тестостерон в эстрадиол (женский гормон). Чем больше жира, тем активнее идет превращение, а заодно подавляется выработка нового тестостерона. К этому добавляется инсулинорезистентность, которая часто сопутствует ожирению, и хроническое воспаление — и вот уже мужчина теряет энергию, мышцы и интерес к жизни.

Однако Налимова дала и хорошую новость: восстановить уровень гормона можно простым похудением. Снижение массы тела всего на 10–15% повышает тестостерон на 20–30%, и это работает даже без спорта, хотя физическая активность ускоряет эффект. Врач подчеркнула, что не нужно голодать — достаточно сократить калории, убрать простые углеводы и добавить белок.

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