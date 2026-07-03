Опасная доставка: гастроэнтеролог Кашух назвала блюда, которые нельзя заказывать в жару

Летняя жара превращает привычную доставку еды в русскую рулетку. Даже самые свежие продукты могут испортиться за полчаса в термосумке, а последствия такой экономии времени — тяжелое отравление. Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» назвала блюда, которые категорически нельзя заказывать в жару, и объяснила, как выбрать безопасное меню.

Большинство бактерий, вызывающих пищевые отравления, лучше всего размножаются при температуре от 20 до 40 °C. В термосумках продукты остаются в безопасности только при условии, что доставка происходит быстро. Чем дольше еда находится в тепле, тем выше бактериальная нагрузка. Особенно быстро портятся блюда с высоким содержанием белка, жира и влаги — это идеальная среда для микробов.

Роллы, суши и тартары: главные враги в жару

Первыми в черный список попадают блюда из сырой рыбы и морепродуктов.

«Роллы, суши, сашими, севиче и тартары в жару заказывать рискованно. Сырая рыба не проходит термическую обработку, а значит, любые бактерии, которые попали в нее при разделке или хранении, остаются активными. В жару даже при экспресс-доставке такие блюда могут оказаться несвежими», — предупредила Екатерина Кашух.

Даже роллы с термически обработанной начинкой — не гарантия безопасности. Белок морепродуктов портится одним из первых.

Фото: [ «Подмосковья сегодня»/Татьяна Замятина ]

«Если ресторан находится далеко, а на улице жарко, от доставки таких блюд лучше отказаться», — посоветовала врач.

Сырые яйца и майонез: скрытая угроза

Любые блюда, в которых яйца не прошли достаточную термическую обработку, тоже в группе риска.

«Сырые яйца могут содержать сальмонеллу, а в жару риск ее размножения многократно возрастает. В доставке безопаснее выбирать блюда, где яйца приготовлены до твердого состояния, а соусы сделаны на промышленной основе», — сказала специалист.

Особую опасность представляют салаты, заправленные майонезом и сметаной. Они портятся очень быстро. Майонез и сметана относятся к жирным молочным продуктам, которые в тепле становятся отличной средой для бактерий. Особенно опасно, если в салате есть вареные яйца, рыба или мясо, отметила врач. Если есть возможность, лучше заказать овощи и нарезать салат самостоятельно. Если нужно быстро перекусить без готовки, предпочтение стоит отдать овощным салатам с масляной заправкой или вовсе без соуса.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Фарш и рубленое мясо: почему они опаснее цельного куска

К блюдам из рубленого мяса и фарша также стоит отнестись критически — заказывать их можно только в проверенных местах.

«При измельчении мяса бактерии с поверхности распределяются по всему объему фарша, и он портится быстрее, чем цельный кусок. Если блюдо из фарша недостаточно прожарили в ресторане, а затем оно провело полчаса в пути при жаре, последствия могут быть неприятными для здоровья. Безопаснее выбрать цельный кусок мяса хорошей прожарки», — посоветовала Екатерина Кашух.

Как защитить себя: главные правила летней доставки

Чтобы снизить риски, доставку готовой еды лучше всего заказывать из ресторанов, которые расположены поблизости. Чем короче маршрут, тем меньше времени еда проведет в тепле. По возможности стоит заранее уточнить, в каких условиях будет доставляться еда. И заказывать блюда только в проверенных кафе, ресторанах и службах доставки, порекомендовала врач. Доставленную еду нельзя надолго оставлять на столе. Ее нужно либо сразу съесть, либо убрать в холодильник.

«Если вкус, запах или внешний вид блюда вызывает сомнения, не ешьте его, даже если голодны. В жару цена такой ошибки особенно высока», — резюмировала гастроэнтеролог.

Врачи развеяли миф о том, что горячая еда в жару помогает охладиться, а ледяная — вызывает ангину. Главное правило в зной — не температура блюд, а достаточное количество воды. При этом слишком холодная еда может спровоцировать спазм и головную боль, а слишком горячая — имеет доказанный канцерогенный эффект.