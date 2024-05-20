Свыше миллиона жителей Подмосковья прошли бесплатную диспансеризацию в этом году

Свыше миллиона жителей Подмосковья прошли бесплатную диспансеризацию с начала текущего года, сообщила пресс-служба Московской областной думы.

Как отметил председатель комитета регионального парламента по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, на эти цели в бюджете региона в этом году предусмотрено почти 15,5 миллиарда рублей.

«По данным на май, более 1,4 миллиона человек прошли профилактические медицинские осмотры, свыше 925 тысяч человек — диспансеризацию, свыше 240 тысяч человек — углубленную диспансеризацию», — уточнил депутат.

У более чем 707 тысяч человек по итогам обследований выявили заболевания, которые требуют диспансерного наблюдения или оказания медицинской помощи, указал Андрей Голубев.

Кроме того, добавил парламентарий, еще 286 тысяч человек направили на дополнительные обследования, в ходе которых было выявлено свыше тридцати семи тысяч случаев различных заболеваний, половина из них — болезни системы кровообращения.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил пациентов Московского областного хосписа.