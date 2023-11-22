В подмосковном Красногорске возводится областная больница для детей

Полным ходом идет также благоустройство территории. Важный социальный объект будет оборудован по последнему слову техники. Всего закупят шесть тысяч единиц оборудования. Здесь будет оборудована даже вертолетная площадка для экстренных случаев. Для маленьких пациентов в больничном сквере сделают игровую площадку, поставят скамейки для родителей.

Красногорская больница должна стать головным центром детского здравоохранения в Подмосковье и первой в России многопрофильной клиникой, где будут получать помощь по ОМС 15 тысяч ребят со всей страны. Запуск проекта намечен на март 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в поликлиники Московской области поступили свыше двадцати автомобилей неотложной помощи.