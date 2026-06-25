До +25 градусов и почти без дождей: прогноз погоды в Подмосковье на выходные

В Московскую область постепенно возвращается комфортная летняя погода. Уже к концу недели воздух прогреется до +25 градусов, а осадки будут носить локальный и кратковременный характер. О том, чего ждать жителям региона в ближайшие дни, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По словам специалиста, пятница, 26 июня, пройдет под влиянием переменной облачности. Ночью температура в Подмосковье составит от +7 до +12 градусов, местами возможен туман. Днем воздух прогреется до +18…+23 градусов. В отдельных районах региона вечером не исключены кратковременные дожди и грозы.

В субботу погода станет более спокойной. Ночью температура по области опустится до +6…+11 градусов, местами снова ожидается туман. Днем столбики термометров покажут от +18 до +23 градусов. Небольшие кратковременные дожди возможны лишь местами.

Самым приятным днем выходных, по прогнозу синоптика, станет воскресенье. Осадков практически не ожидается, а температура воздуха повысится до +20…+25 градусов. Ночью будет от +9 до +14 градусов.

«Погода остается по-летнему комфортной. Волны жары пока не прогнозируются, но к концу недели температурный фон приблизится к климатической норме для конца июня», — отметил Ильин.

По предварительным данным, в начале следующей недели существенных изменений не ожидается. В понедельник возможны небольшие локальные дожди, а во вторник установится сухая и солнечная погода с температурой до +27 градусов.

Таким образом, последние выходные июня в Подмосковье подойдут для прогулок, поездок на природу и отдыха на свежем воздухе. Наиболее благоприятным днем станет воскресенье, когда регион окажется под влиянием сухой и теплой воздушной массы.

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