Инсульт и диабет можно увидеть по глазам: врач предупредил о тревожных признаках

Во время обычного осмотра глаз врач может заметить изменения, которые указывают не только на проблемы со зрением, но и на серьезные заболевания всего организма. Иногда именно состояние сосудов сетчатки помогает вовремя заподозрить сахарный диабет, артериальную гипертензию и даже высокий риск инсульта. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал заведующий офтальмологическим отделением Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области, врач-офтальмолог Алексей Казбан.

Как по глазам увидеть болезнь

По словам специалиста, сетчатка — единственное место в организме, где врач может напрямую увидеть состояние мелких кровеносных сосудов без сложных исследований. Именно поэтому офтальмологический осмотр нередко помогает выявить болезни, о которых сам человек еще не подозревает.

«При сахарном диабете на ранних стадиях мы можем обнаружить микроаневризмы — небольшие расширения капилляров, точечные кровоизлияния, отек сетчатки и так называемые жесткие экссудаты. Все это говорит о повреждении сосудов, которое развивается на фоне длительного повышения уровня сахара в крови», — объяснил Казбан.

Не менее важную информацию врачу дает состояние сосудов при повышенном артериальном давлении. По словам офтальмолога, изменения в глазном дне нередко становятся отражением процессов, происходящих во всей сосудистой системе организма.

«При гипертонии и повышенном риске инсульта можно увидеть сужение артериол, неравномерность диаметра сосудов, характерные артериовенозные перекресты, признаки сосудистого спазма или склероза. В тяжелых случаях появляются кровоизлияния и даже отек диска зрительного нерва», — отметил эксперт.

Такие изменения требуют дополнительного обследования, поскольку могут свидетельствовать о высоком риске серьезных сердечно-сосудистых осложнений.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Наталья Надточая ]

Почему нельзя ждать ухудшения зрения

Как подчеркнул Казбан, многие заболевания сосудов сетчатки долгое время никак себя не проявляют. Человек продолжает хорошо видеть и не подозревает о развивающейся патологии. Именно поэтому проходить профилактический осмотр стоит даже тем, у кого нет никаких жалоб. Взрослым без факторов риска рекомендуется посещать офтальмолога примерно один раз в один-два года.

Если у человека уже диагностирован сахарный диабет или артериальная гипертензия, обследование необходимо проходить не реже одного раза в год, а иногда и чаще — по рекомендации врача. После 40 лет регулярные осмотры также становятся особенно важными, поскольку с возрастом повышается риск сосудистых заболеваний и глаукомы.

По словам специалиста, своевременно выявленные изменения позволяют начать лечение раньше, предупредить потерю зрения и вовремя обнаружить заболевания, которые могут угрожать не только здоровью глаз, но и жизни человека.

Помочь сохранить зрение, избавиться от отеков и не повышать сахар в крови может обычный кабачок. Нутрициолог Ольга Ромашина в беседе с интернет-изданием «Подмосковьем сегодня» назвала его самым недооцененным овощем лета.