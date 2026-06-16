Защищает сетчатку, убирает отеки и не повышает сахар: назван самый недооцененный летний овощ

Кабачок часто считают «водянистым» и «пустым» овощем. Но нутрициолог Ольга Ромашина в беседе с интернет-изданием «Подмосковьем сегодня» назвала его самым недооцененным овощем лета — и объяснила, почему он помогает сохранить зрение, избавиться от отеков и не вредит даже воспаленному желудку.

В День свежих овощей, 16 июня, диетолог рассказала, почему кабачок должен быть на столе у каждого, кто заботится о здоровье.

«Самый недооцененный овощ лета, на мой взгляд, — это кабачок. Его нежная мякоть не травмирует органы пищеварения и отлично усваивается даже при воспалениях желудка», — пояснила Ольга Ромашина.

В отличие от многих других овощей, кабачок не раздражает слизистую ЖКТ, что делает его идеальным продуктом для людей с гастритом и другими проблемами пищеварения.

Защита глаз и стройность

Мало кто знает, но кабачок помогает сохранять здоровье глаз.

«Кабачок оберегает сетчатку от разрушительного воздействия солнечных лучей», — рассказала эксперт.

Особенно актуально это летом, когда солнечная активность максимальна. Кроме того, кабачок незаменим для поддержания стройности и здорового обмена веществ.

«Он не провоцирует резких колебаний глюкозы в крови», — отметила Ромашина.

Это значит, что после кабачка не будет резкого скачка сахара и такого же резкого падения, за которым следует чувство голода.

Борьба с отеками

Кабачок мягко выводит лишнюю жидкость из организма.

«Кабачки помогают бороться с застоем жидкости, мягко избавляя от отечности и выводя все лишнее», — объяснила нутрициолог.

Все овощи нужны, у каждого своя роль

Эксперт подчеркнула, что не стоит делить овощи на «полезные» и «пустые». У каждого своя задача.

«Болгарский перец и брокколи дают нам ударную дозу витаминов. А огурец и кабачок помогают организму правильно усвоить эти витамины и мягко „очищают“ его», — резюмировала Ольга Ромашина.

Огурец — не просто вода, а структурированная влага, которая омолаживает клетки. Плюс калий для сердца, магний для сосудов, хлорофилл для очищения и германий для сухожилий. А клетчатка из любых овощей кормит полезные бактерии, которые вырабатывают дофамин и защищают от ожирения и диабета. Главное правило: начинать каждый прием пищи с сырых овощей — это снизит аппетит и не даст глюкозе резко подскочить.