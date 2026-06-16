Защищает сетчатку, убирает отеки и не повышает сахар: назван самый недооцененный летний овощ
Фото: [«Подмосковье сегодня» / Максим Цыбуляк]
Кабачок часто считают «водянистым» и «пустым» овощем. Но нутрициолог Ольга Ромашина в беседе с интернет-изданием «Подмосковьем сегодня» назвала его самым недооцененным овощем лета — и объяснила, почему он помогает сохранить зрение, избавиться от отеков и не вредит даже воспаленному желудку.
В День свежих овощей, 16 июня, диетолог рассказала, почему кабачок должен быть на столе у каждого, кто заботится о здоровье.
«Самый недооцененный овощ лета, на мой взгляд, — это кабачок. Его нежная мякоть не травмирует органы пищеварения и отлично усваивается даже при воспалениях желудка», — пояснила Ольга Ромашина.
В отличие от многих других овощей, кабачок не раздражает слизистую ЖКТ, что делает его идеальным продуктом для людей с гастритом и другими проблемами пищеварения.
Защита глаз и стройность
Мало кто знает, но кабачок помогает сохранять здоровье глаз.
«Кабачок оберегает сетчатку от разрушительного воздействия солнечных лучей», — рассказала эксперт.
Особенно актуально это летом, когда солнечная активность максимальна. Кроме того, кабачок незаменим для поддержания стройности и здорового обмена веществ.
«Он не провоцирует резких колебаний глюкозы в крови», — отметила Ромашина.
Это значит, что после кабачка не будет резкого скачка сахара и такого же резкого падения, за которым следует чувство голода.
Борьба с отеками
Кабачок мягко выводит лишнюю жидкость из организма.
«Кабачки помогают бороться с застоем жидкости, мягко избавляя от отечности и выводя все лишнее», — объяснила нутрициолог.
Все овощи нужны, у каждого своя роль
Эксперт подчеркнула, что не стоит делить овощи на «полезные» и «пустые». У каждого своя задача.
«Болгарский перец и брокколи дают нам ударную дозу витаминов. А огурец и кабачок помогают организму правильно усвоить эти витамины и мягко „очищают“ его», — резюмировала Ольга Ромашина.
Огурец — не просто вода, а структурированная влага, которая омолаживает клетки. Плюс калий для сердца, магний для сосудов, хлорофилл для очищения и германий для сухожилий. А клетчатка из любых овощей кормит полезные бактерии, которые вырабатывают дофамин и защищают от ожирения и диабета. Главное правило: начинать каждый прием пищи с сырых овощей — это снизит аппетит и не даст глюкозе резко подскочить.