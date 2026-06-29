Может закончиться вызовом скорой: кому категорически нельзя есть малину

Летняя малина считается одной из самых полезных ягод сезона, однако некоторым людям она способна нанести серьезный вред. В отдельных случаях употребление этой ягоды может привести к резкому ухудшению самочувствия и даже потребовать срочного обращения за медицинской помощью. О том, кому стоит отказаться от малины или значительно ограничить ее количество, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-диетолог Мария Кондратьева.

По словам специалиста, прежде всего осторожность необходима людям с аллергией на ягоды или пыльцу растений. Малина содержит вещества, которые могут спровоцировать перекрестную аллергическую реакцию. Она проявляется не только зудом и высыпаниями, но и опасным отеком дыхательных путей.

«Если после употребления малины появляются затруднение дыхания, сильный отек губ, языка или горла, необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь. Это могут быть признаки тяжелой аллергической реакции», — объяснила Кондратьева.

Диетолог также рекомендует ограничить малину людям с заболеваниями желудка в стадии обострения. Органические кислоты способны усиливать раздражение слизистой, поэтому при гастрите с повышенной кислотностью, язвенной болезни и некоторых заболеваниях кишечника ягода может усилить боль и вызвать дискомфорт.

Отдельное внимание специалист советует обратить пациентам с хроническими заболеваниями почек. В малине содержатся природные соединения, которые при определенных нарушениях обмена веществ способны увеличивать нагрузку на мочевыделительную систему.

«При мочекаменной болезни, тяжелых заболеваниях почек или необходимости соблюдать специальную лечебную диету вопрос употребления малины лучше заранее обсудить с лечащим врачом», — отметила эксперт.

Осторожность потребуется и людям с сахарным диабетом. Несмотря на сравнительно невысокое содержание сахаров, бесконтрольное употребление ягод может повлиять на уровень глюкозы в крови, особенно если есть малину в больших количествах.

Врач добавила, что здоровым людям полностью отказываться от ягоды не стоит. Малина богата витамином С, клетчаткой и антиоксидантами, однако даже полезный продукт важно есть умеренно.

«Для большинства взрослых безопасной считается порция около 150–200 граммов свежей малины в день. Если после употребления возникают необычные симптомы, необходимо прекратить есть ягоду и обратиться к врачу», — заключила Кондратьева.

Правильный рацион способен заметно повлиять на уровень сахара в крови даже без медикаментов. Особенно это важно для людей с преддиабетом, инсулинорезистентностью и тех, кто стремится снизить риск развития сахарного диабета. Врач-эндокринолог Мария Левченко рассказала, какие продукты считаются наиболее полезными для контроля гликемии.