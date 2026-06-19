Эти продукты снижают сахар в крови без лекарств: врачи назвали список

Правильный рацион способен заметно повлиять на уровень сахара в крови даже без медикаментов. Особенно это важно для людей с преддиабетом, инсулинорезистентностью и тех, кто стремится снизить риск развития сахарного диабета. Врач-эндокринолог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Мария Левченко рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие продукты считаются наиболее полезными для контроля гликемии.

Какие продукты помогают держать сахар под контролем

По словам специалиста, наиболее выраженный эффект дают продукты с высоким содержанием пищевых волокон и низкой гликемической нагрузкой. В первую очередь это овес, бобовые культуры и продукты с растворимой клетчаткой.

«Растворимая клетчатка формирует вязкий гель в кишечнике, замедляя всасывание глюкозы. Благодаря этому уровень сахара после приема пищи повышается более плавно», — объяснила Левченко.

Также полезны рыба, яйца и орехи. Белки и полезные жиры помогают замедлить опорожнение желудка, что способствует более равномерному поступлению глюкозы в кровь и снижает риск резких скачков сахара.

Эксперт подчеркнула, что значение имеет не только состав продуктов, но и степень их обработки. Цельные продукты оказывают более благоприятное влияние на углеводный обмен по сравнению с сильно переработанной пищей.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Эльвира Сафина ]

Может ли питание заменить лекарства

Как заявила эндокринолог, изменение пищевых привычек способно существенно повлиять на показатели глюкозы как у здоровых людей, так и у тех, кто находится в группе риска по диабету.

«У здоровых людей правильный рацион помогает стабилизировать уровень сахара в течение дня и снизить нагрузку на организм после еды. У пациентов с преддиабетом и метаболическим синдромом нередко наблюдается улучшение чувствительности тканей к инсулину», — отметила врач.

Однако результат зависит от многих факторов, включая физическую активность, массу тела и общий энергетический баланс.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Какие ошибки совершают чаще всего

По словам Левченко, многие люди ошибочно пытаются найти один «волшебный» продукт, способный решить проблему повышенного сахара.

«Часто в рационе появляется большое количество так называемых полезных перекусов, сухофруктов или меда, которые при чрезмерном употреблении продолжают создавать высокую гликемическую нагрузку. Еще одна распространенная ошибка — недостаток белка и неправильное распределение углеводов в течение дня», — уточнила эксперт.

Кроме того, многие забывают о важности движения. Специалист напомнила, что физическая активность играет ключевую роль в утилизации глюкозы мышцами и является важной частью профилактики нарушений углеводного обмена.

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