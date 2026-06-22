Резкое похолодание до +6 и дожди: почти осенняя погода ждет Подмосковье в конце июня

На этой неделе жителей Москвы и Московской области ждет неустойчивая погода: после теплого вторника температура начнет снижаться, а к выходным ночи станут по-осеннему холодными. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик Александр Ильин.

По словам специалиста, теплой будет среда, 24 июня. Днем воздух прогреется до +23 градусов в Москве и до +24 градусов по области, осадков не ожидается. Ночь на вторник тоже порадует — столбики термометров не опустятся ниже +11…13 градусов.

В четверг, 25 июня, погода начнет портиться. Днем ожидается +18…20 градусов в столице и до +21 градуса по области, местами возможен небольшой дождь.

«Облачность будет увеличиваться, атмосферное давление начнет падать — это предвестник более серьезного ухудшения», — предупредил Ильин.

Самым холодным днем недели станет пятница, 26 июня. Столбики термометров днем поднимутся лишь до +15…20 градусов, пройдут дожди. Ветер северо-западный усилится до 7–12 метров в секунду.

«Ночью температура опустится до +6…11 градусов — для конца июня это аномально низкие показатели, близкие к среднесуточной норме середины мая», — отметил синоптик.

К выходным погода наладится. В субботу, 27 июня, осадков не ожидается, днем воздух прогреется до +17…22 градусов. Ветер северный, 5–10 метров в секунду. Ночные температуры останутся низкими: +6…11 градусов.

Несмотря на ухудшение погоды, в Подмосковье в разгаре сезон летней рыбалки. Стоит помнить, что любительская рыбалка регулируется строгими правилами, нарушение которых влечет за собой штраф и возмещение ущерба государству.