Ущерб на сотни тысяч: за ловлю какой рыбы придется дорого заплатить

Любительская рыбалка регулируется строгими правилами, нарушение которых влечет за собой штраф и возмещение ущерба государству. О том, где запрещено ловить рыбу, какие виды необходимо отпускать обратно в водоем и за что грозит ответственность, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист Матвей Елисеев.

Где в Подмосковье действует запрет на рыбалку

Как отметил эксперт, в регионе действует ряд постоянных и сезонных ограничений. В частности, добыча рыбы запрещена на отдельных участках Волги в районе Дубны, на некоторых территориях Пестовского, Клязьминского и Истринского водохранилищ.

«Вне нерестового периода одному рыболову разрешено использовать не более пяти удочек или спиннингов, общее количество крючков не должно превышать десяти. Жерлиц — не более десяти штук. Сети и другие сетные орудия лова полностью запрещены», — выделил Елисеев.

Каких рыб нельзя забирать из водоема

По словам эксперта, в регионе установлен абсолютный запрет на вылов видов водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу Московской области.

«В случае поимки краснокнижного экземпляра рыболов обязан немедленно снять рыбу с крючка и отпустить ее в водоем в живом виде с наименьшими повреждениями. Изъятие такой рыбы при любых обстоятельствах квалифицируется как правонарушение», — поделился юрист.

Под запретом находятся стерлядь, европейский хариус, обыкновенный подкаменщик, волжский подуст, белоглазка, синец, быстрянка, европейская ручьевая минога, а также ряд других редких видов.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/ Андрей Можанов ]

Кроме того, законодательством установлены минимальные размеры рыбы, которую разрешено оставлять себе. Так, длина судака должна составлять не менее 40 см, щуки — не менее 32 см, леща — не менее 25 см, налима и сазана — не менее 40 см. Более мелкие экземпляры необходимо выпускать обратно в водоем.

Сколько рыбы можно поймать за день

Для рыболовов-любителей действуют количественные ограничения, пояснил юрист. В сутки разрешается добыть не более: трех судаков, жерехов и налимов, пяти щук, 30 раков и 50 мальков и живцов. При этом общий вес улова не должен превышать пяти килограммов на одного человека в сутки.

«Если рыболову удалось поймать один экземпляр весом более 5 кг, он вправе забрать его, однако после этого обязан немедленно прекратить ловлю на текущие сутки», — подчеркнул эксперт.

Сколько придется заплатить за незаконный улов

Размер ущерба, причиненного водным биоресурсам, рассчитывается по специальным государственным таксам. При этом компенсация начисляется за каждый незаконно добытый экземпляр независимо от его веса или размера. По словам юриста, размер выплат может быть весьма значительным. Например, за вылов особо ценных осетровых пород ущерб может исчисляться сотнями тысяч рублей за одну особь.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Кроме того, за добычу краснокнижных видов дополнительно взыскивается компенсация ущерба, а также может наступить административная ответственность. Крупным считается ущерб свыше 100 тыс. рублей, особо крупным — свыше 250 тыс. рублей, пояснил Елисеев.

За что могут оштрафовать

По словам эксперта, наиболее распространенные нарушения связаны с несоблюдением сезонных ограничений и использованием запрещенных снастей.

«Согласно статье 8.37 КоАП РФ, за нарушение правил рыболовства гражданам грозит штраф от 2 до 5 тыс. рублей. Для должностных лиц сумма составляет от 20 до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тыс. рублей», — сообщил юрист.

Помимо штрафа, у нарушителя могут конфисковать снасти и плавсредство. Ответственность может наступить за ловлю рыбы в период нерестового запрета, рыбалку на зимовальных ямах и других запрещенных участках, использование сетей, электроудочек и иных запрещенных орудий лова, вылов краснокнижных видов и превышение суточной нормы добычи.

Отдых на водоемах летом может быть сопряжен с рисками для здоровья. Угрозу представляют энтеровирусные инфекции.